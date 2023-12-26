Залужний запевнив у тому, що військовий 2024 рік буде відрізнятися від попереднього

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний упевнений у тому, що 2024 рік відрізнятиметься, наголосивши, що для цього робиться все необхідне.

Про це Валерій Залужний заявив на прес-конференції 26 грудня.

«Можу вас запевнити в тому, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го. Ми принаймні все для цього робимо. На жаль, маю констатувати, що противник від нас не відстає. Ви бачите, що відбувається. Особливо останніми днями триває потужне протистояння на рівні застосування технологій, насамперед. Але ми не зменшуємо в цьому набір», - сказав головком.

Окремо Залужний подякував Міноборони за підтримку всіх технологічних проривів, які були запропоновані.

«Я думаю, у нас все вийде. Я у цьому впевнений», - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що 2024 рік «не просто відрізнятиметься, він повинен відзначитися, інакше на нас чекає те, про що я писав у статті (стаття для The Economist)».

«Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% уже вирішення тих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно та найголовніше — зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням», - запевнив Залужний