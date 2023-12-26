Залужный заверил в том, что военный 2024 год будет отличаться от предыдущего

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен в том, что 2024 год будет отличаться, подчеркнув, что для этого делается все необходимое.

Об этом Валерий Залужный заявив на пресс-конференции 26 декабря.

«Могу вас заверить в том, что 2024 год, именно военный, будет отличаться от 2023-го. Мы во всяком случае все для этого делаем. К сожалению, должен констатировать, что противник от нас не отстает.. Вы видите, что происходит. Особенно последние дни идет мощное противостояние на уровне применения технологий, прежде всего. Но мы не сбавляем в этом набор», — сказал главком.

Отдельно Залужный поблагодарил Минобороны за поддержку всех технологических «прорывов», которые были предложены.

«Я думаю, у нас все получится. Я в этом уверен», - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что 2024 год «не просто будет отличаться, он должен отличиться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье (статья для The Economist)».

«Соответственно, мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% уже решений тех вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное — сохранить людей. Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом», — заверил Залужный