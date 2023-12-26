Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 грудня

Права людини



Так званий «суд» до Донецька виніс довічний «вирок» чотирьом полоненим морпіхам ЗСУ – Євгену Якубенко, Дмитру Латишеву, Володимиру Кучеренку, Сергію Балицькому.



Суспільство



Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник призупинив дію комендантської години на більшій частині захопленої РФ території Луганської області з 31 грудня по 8 січня у зв'язку зі святкуванням новорічних та різдвяних свят.



За даними голови Луганської ОВА Артема Лисогора, причина смерті 12-річної дівчинки та хвороби дітей з окупованої Луганщини, яких вивезли до РФ на «оздоровлення» до Тюмені — російська вакцина.



Бойові дії



На окупованій Росією території Донецької області російські загарбники випустили поштову марку на честь захоплення міста Мар'їнка.



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив , що українські військові ще перебувають на околиці міста Мар'їнка в Донецькій області, але населений пункт знищено.



Аналітики DeepState вважають , що російські військові, ймовірно, могли окупувати Мар'їнку Донецької області. Наразі бої йдуть на північно-західних околицях міста.



Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено вісім житлових будинків та три об'єкти цивільної інфраструктури.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.