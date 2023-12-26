Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 декабря

Права человека



Так называемый «суд» в Донецк вынес пожизненный «приговор» четырем пленным морпехам ВСУ - Евгению Якубенко, Дмитрию Латышеву, Владимиру Кучеренко, Сергею Балицкому.



Общество



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большей части захваченной РФ территории Луганской области с 31 декабря по 8 января в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников.



По данным главы Луганской ОВА Артема Лысогора, причина смерти 12-летней девочки и болезни детей из оккупированной Луганщины, которых вывезли в РФ на «оздоровление» в Тюмень — российская вакцина.



Боевые действия



На оккупированной Россией территории Донецкой области российские захватчики выпустили почтовую марку «в честь захвата города Марьинка».



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные еще находятся на окраине города Марьинка в Донецкой области, но населенный пункт уничтожен.



Аналитики DeepState считают, что российские военные, предположительно, могли оккупировать Марьинку Донецкой области. Сейчас бои идут на северо-западных окраинах города.



Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранены два человека, повреждены восемь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.



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