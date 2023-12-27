ЗСУ збили 32 із 46 «Шахедів» за ніч

Російські війська в ніч на 27 грудня вкотре запустили по Україні ударні дрони «Шахед» під час повітряної атаки. Силами та засобами ППО Збройних сил вдалося знищити понад три десятки БПЛА. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 46 БПЛА типу Shahed-136/131», — йдеться в ранковому зведенні.

Зазначається, що Росія застосувала 46 БПЛА типу Shahed-136/131, ЗСУ збили 32 із них.



За інформацією Повітряних сил, більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА впали без наслідків.



Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.



Нагадаємо, 26 грудня у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.