Голову «ДНР» Пушиліна заочно засуджено до 15 років в'язниці

Пушилін засуджений до 15 років за посягання на територіальну цілісність України. Фото: Прокуратура Донецької області

Українським судом винесено вирок голові угрупування «ДНР» Денису Пушиліну за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.



«Він заочно засуджений до максимального покарання — 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних із наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 15 років та конфіскацією майна», — пояснили у прокуратурі.



Зазначається, що 24 лютого 2022 року під приводом захисту «ДНР» від «київського режиму» армія Росії розпочала «спецоперацію».



У ході повномасштабного вторгнення в Україну порушено її суверенітет, знищено десятки населених пунктів і наразі продовжуються вбивства та терор мирного населення.



У вересні 2022 року голова незаконно створеної на території Донбасу «республіки» Денис Пушилін скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР».



На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон «про референдум ДНР щодо входження до складу Росії».



Надалі ватажок неодноразово наголошував у підконтрольних РФ медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до Росії, тобто закликав до захоплення Росією території України.



Зрештою, на підставі підписаного «головою» акту на тимчасово окупованих територіях у присутності озброєних військових РФ проведено незаконне «народне волевиявлення».



«А вже 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб'єкта», - додали у прокуратурі Донецької області.



Раніше за матеріалами СБУ до 11 років в'язниці заочно засуджено пропагандистку каналу Соловйова колаборантку Юлію Лозанову, більш відому під псевдонімом Юлія Вітязєва, яка ховається від правосуддя в Росії.