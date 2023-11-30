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Юлия Витязева заочно приговорена к 11 годам тюрьмы за работу на Соловьева

30 ноября 2023, 16:55

Юлия Витязева заочно приговорена к 11 годам тюрьмы за работу на Соловьева

По материалам СБУ к 11 годам тюрьмы заочно осуждена пропагандистка канала Соловьева коллаборантка Юлия Лозанова, более известная под псевдонимом Юлия Витязева, которая скрывается от правосудия в России. Об этом сообщила СБУ.

Еще в 2015 году она переехала из Украины в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

С начала полномасштабного вторжения России она постоянно выступала за поддержку российских войск, о чем заявляла в многочисленных эфирах на телеканале «Соловьев Live».

Коллаборантка Юлия Лозанова осуждена на 11 лет. Фото: СБУ

Кроме того, коллаборантка стала «обозревательницей» оккупационного информагентства News Front, которое создали во временно оккупированном Крыму. Установлено, что именно Лозанова одной из первых начала оправдывать россиян в подрыве Каховской ГЭС.

Также она регулярно использует подконтрольные телеграмм-каналы для сбора донатов на нужды оккупационных группировок России, которые воюют против Украины.

Суд признал Лозанову (Витязеву) виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей заочно назначено 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отчитался об очередном десанте «иностранных журналистов из разных уголков мира», которые приехали к нему на пресс-конференцию в захваченный Россией Донецк.

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