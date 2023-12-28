За добу на Херсонщину прилетіло 404 снаряди окупантів, є загиблий та поранені — ОВА

Російські війська не припиняють обстріли Херсонщини: минулої доби, 27 грудня, було 80 обстрілів, на територію області прилетіли 404 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

«Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі. Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — отримали поранення», — йдеться у повідомленні Прокудіна.

Керівник Херсонської ГВА Роман Мрочко повідомив про ситуацію у Херсонській міській громаді.

«Херсонська міська територіальна громада минулої доби була обстріляна 10 разів, російський агресор використав для цього 42 снаряди. Поразки зафіксовані в Антонівці, Херсоні, Садовому та Придніпровському. Внаслідок російських обстрілів минулої доби в Херсонській міській територіальній громаді поранених немає», — пише Мрочко.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 27 грудня обстріляли Новоберислав Херсонської області. Загинув 59-річний чоловік. Також вчора рано-вранці одне з наземних залізобетонних укриттів у Херсоні було зруйновано внаслідок обстрілу з боку військ Росії.