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За сутки на Херсонщину прилетело 404 снаряда оккупантов, есть погибший и раненые — ОВА

28 декабря 2023, 09:20

За сутки на Херсонщину прилетело 404 снаряда оккупантов, есть погибший и раненые — ОВА

Российские войска не прекращают обстрелы Херсонщины: за предыдущие сутки, 27 декабря, было 80 обстрелов, на территорию области прилетели 404 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще шесть — получили ранения», — говорится в сообщении Прокудина.

Руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о ситуации в Херсонской городской громаде.

«Херсонская городская территориальная громада за минувшие сутки была обстреляна 10 раз, российский агрессор использовал для этого 42 снаряда. Поражения зафиксированы в Антоновке, Херсоне, Садовом и Приднепровском. В результате российских обстрелов за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде раненых нет», — пишет Мрочко.

Напомним, российские оккупанты утром 27 декабря обстреляли Новоберислав Херсонской области. Погиб 59-летний мужчина. Также вчера рано утром одно из наземных железобетонных укрытий в Херсоне было разрушено в результате обстрела со стороны войск России. 

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