У Києві підлітки чинили злочини, наслідуючи приклад російського серіалу — поліція

Злочинцям загрожує до десяти років позбавлення волі. Фото: Поліція Києва

Київські правоохоронці викрили групу юнаків, які вчиняли злочини на території столиці, наслідуючи приклад російського серіалу, вони напали на 16-річного хлопця. Про це повідомила столична поліція.



«Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні пограбування із застосуванням насильства. За вчинене ним загрожує до десяти років позбавлення волі», - заявили в поліції.



На початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий житель із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина.



«Ми дізналися, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї діяльності дівчат, які мали знайомитися в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу віддавали власникам дорогих гаджетів. Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч», – розповіли у правоохоронних органах.

Підлітки рівнялися на персонажів російського серіалу. Фото: Поліція Києва

Зазначається, що молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Гаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а «виручені» кошти розподілили між собою.



Порушники зізналися, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яким вони хотіли наслідувати.



Двом підліткам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру, їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.