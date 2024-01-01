У Києві різко зросла кількість загиблих внаслідок атаки росіян

Внаслідок масованого ракетного обстрілу, який стався 29 грудня 2023 року, загиблими вважаються 27 людей. Рятувальники дістали з-під завалів ще чотирьох людей. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



«Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих уже — 27. Постраждалих — 30 осіб», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що пошуково-рятувальна операція продовжується. Лише 31 грудня повідомлялося про 23 загиблих.



1 січня у столиці офіційно оголошено День жалоби.



Нагадаємо, 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.



Відомо, що над Києвом сили ППО збили понад 30 ворожих цілей. У місті через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.