В Киеве резко возросло количество погибших в результате атаки россиян

В результате массированного ракетного обстрела, который произошел 29 декабря 2023 года, погибшими считаются 27 человек. Спасатели достали из-под завалов еще четырех людей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.



«Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже — 27. Пострадавших — 30 человек», — говорится в сообщении.



Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. Только 31 декабря сообщалось о 23 погибших.



1 января в столице официально объявлен День траура.



Напомним, 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.



Известно, что над Киевом силы ПВО сбили более 30 вражеских целей. В городе из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.