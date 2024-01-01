Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Киеве резко возросло количество погибших в результате атаки россиян

01 января 2024, 08:45

В Киеве резко возросло количество погибших в результате атаки россиян

В результате массированного ракетного обстрела, который произошел 29 декабря 2023 года, погибшими считаются 27 человек. Спасатели достали из-под завалов еще четырех людей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

«Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже — 27. Пострадавших — 30 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. Только 31 декабря сообщалось о 23 погибших.

1 января в столице официально объявлен День траура.

Напомним, 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые. 

Известно, что над Киевом силы ПВО сбили более 30 вражеских целей. В городе из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Киев
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:50
Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Есть жертвы
13:16
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадал мужчина
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
18:53
В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок, есть жертвы
14:30
На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов
13:17
16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура
12:50
Уже 15 погибших в Киеве в результате ракетной атаки РФ 29 декабря
12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
08:40
Силы ПВО ночью сбили пять «шахедов» оккупантов
08:00
В РФ сообщили о массированной атаке дронов в четырех областях
23:42
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря
17:25
Лукашенко встречал в Беларуси группу депортированных украинских детей — АР
16:58
СМИ: В России, возможно, сбили бомбардировщик Ту-22М, который атаковал Украину
16:15
Количество погибших в Запорожье из-за ракетной атаки РФ возросло до 7 человек, 13 ранены — ОВА
15:48
Подобные массированные воздушные атаки на Украину могут повториться — Умеров
все новости
09:16
Оккупанты атаковали ночью два объекта национальной памяти во Львове
09:10
РФ ударила по Днепропетровщине: есть «прилет» по предприятию, повреждены дома, гимназия и ЛЭП
08:45
В Киеве резко возросло количество погибших в результате атаки россиян
08:30
В новогоднюю ночь ПВО сбило 87 из 90 БпЛА
08:30
В Москве загорелся ангар с дизельным топливом
08:15
Тайвань и Китай «обязательно воссоединятся» — Си Цзиньпин
08:12
Оккупанты ударили по Одессе «Шахедами»: в городе возникли пожары, есть жертвы
00:10
«Украина стала сильнее». Новогоднее обращение президента Зеленского
23:50
Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Есть жертвы
22:51
Войска РФ обстреляли Покровск в новогодний вечер. Ранен ребенок
16:50
Попали под обстрел: журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали из-за удара по Харькову
16:10
ВС РФ обстреляли Курахово и Селидово: число жертв возросло
15:42
В ГУР прокомментировали заявление Минобороны РФ по обстрелу Харькова
15:11
Россия атаковала Никопольщину: пострадали три человека, есть разрушения
14:58
В Минобороны РФ оправдали обстрел Харькова
13:54
Ракетная атака по Киеву: спасатели достали из-под завалов еще два тела, количество жертв растет
13:16
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадал мужчина
12:59
В Селидово оккупанты убили двух гражданских, еще 6 — получили ранения
12:11
ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Таврическом направлении
11:41
РФ в течение суток обстреливала Кураховскую громаду: есть значительные повреждения
все новости
ВИДЕО
«Украина стала сильнее». Новогоднее обращение президента Зеленского «Украина стала сильнее». Новогоднее обращение президента Зеленского
01 января, 00:10
Наслідки обстрілу в центрі Донецька. Фото: соцмережі Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Есть жертвы
31 декабря, 23:50
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ► Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
29 декабря, 23:42
Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие
29 декабря, 22:58
Владимир Злеленский посетил Авдеевку. Кадр из видео «Один из самых сложных участков фронта»: Зеленский посетил Авдеевку
29 декабря, 18:08
Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения. Фото: Офис генпрокурора Масштабный ракетный обстрел Украины: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора
29 декабря, 13:41

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама