У Києві повідомляють про «приліт» в автосалон «Тесла». Почалася пожежа

У Києві місцеві жителі повідомляють про «приліт» в салон електромобілів Tesla. Про це пише телеграм-канал «Київ Інфо».



Почалася сильна пожежа. Попередньо горить газопровід.



За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі в результаті ракетної атаки сталася пожежа на території ринку, пошкоджено газову трубу. Також зафіксовано падіння уламків на нежитлову забудову.



Також внаслідок роботи ППО у столиці зафіксовано падіння уламків та виникненні пожежі.



Нагадаємо, Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників уночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі цілі.