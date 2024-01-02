Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині

Андрій Горшенєв (праворуч) та Сергій Шамрай. Фото: ASTRA

Начальник відділу окупаційної «поліції» та опер обікрали житловий будинок на окупованій частині Херсонської області України. Про це повідомило російське незалежне видання ASTRA.

Зазначається, що полковник та майор винесли з дому місцевих мешканців 25 золотих прикрас та понад 23 тисячі доларів США.

За інформацією видання, полковник МВС Андрій Горшенєв (на фото праворуч) закінчив Московський університет імені Вітте, працював поліцейським у Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну його було запрошено очолити відділ окупаційної поліції у захопленій Росією частині Херсонської області України. На даний момент Горшенєв, за даними ASTRA, вважався «вріо начальника УКОН ГУ МВС РФ по Херсонській області (а також начальником одного з відділів УКОН). Його колега — майор Сергій Шамрай (на фото ліворуч) — із Севастополя. На фото він ще до 2014 року в українській формі.

«25 грудня 2023 року полковник та майор зламали двері у будинку на вулиці Азовська у селі Генічна Гірка. З будинку місцевих мешканців вони винесли готівку — понад 23 тисячі доларів та золоті прикраси. Їх затримали», — з'ясувала ASTRA.

Раніше повідомлялося, що увечері 26 грудня російські війська протягом кількох годин обстрілювали Херсон. Зокрема, під удар потрапив залізничний вокзал, коли там чекали на відправлення майже 140 пасажирів евакуаційного поїзда.