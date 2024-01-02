З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані

З найгарячішої точки України група «Білий янгол» евакуювала два літніх подружжя і двох чоловіків у важкому стані, інформує телеграм-канал Національної поліції.



«Будинок родини пенсіонерів потрапив під обстріл, стеля впала на ліжко. Люди не постраждали, тепер вони у безпеці», — зазначили у Нацполіції.



Ще одна людина зламала ногу, а дістатися лікарні не могла. Наразі постраждалий перебуває в медустанові та отримує необхідне лікування.



Внаслідок авіаудару поранення отримав місцевий житель. Він стікав кров'ю і міг загинути, надавши йому першу медичну допомогу, поліцейський екіпаж швидко доставив пораненого до місцевої лікарні.



Медики також стабілізували потерпілого, щоб правоохоронці мали змогу довезти його до лікарні.



Троє людей перебували у квартирі на другому поверсі, коли у багатоповерхівку потрапила керована авіабомба. Жінка дивом залишилася живою, її мати отримала тяжкі поранення, а чоловік загинув.



Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 1 січня, атакували низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє — травмовані.