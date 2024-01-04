Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив проти того, щоб мобілізували людей, які мають судимості, або ув'язнених. Про це повідомляє NV з посиланням на джерело.



«Він (Залужний — ред.) виступив проти норми про залучення до армії ув'язнених та засуджених. Він каже: армія це для поганих людей? Це не так», — сказав співрозмовник.



За його даними, Залужний також сказав, що йому потрібні люди, оскільки «росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще кілька сотень тисяч до 400 тисяч».



«Ким мені воювати? Або звертатися до світу і там просити людей, або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите... На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей», — процитувало джерело.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект про мобілізацію.