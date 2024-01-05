Білий дім підтвердив, що Північна Корея передала РФ балістичні ракети

Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України. Про це заявив Білий дім з посиланням на розсекречені дані розвідки, повідомило Радіо Свобода.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет в Україні 30 грудня.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» адміністрації президента США.

На озброєнні Північної Кореї стоять копії радянських ракетних комплексів Р-17. В останній модифікації вони називаються Хвасон-6, дальність дії оцінюється західними експертами в діапазоні 500 — 1300 км. Пхеньян демонстрував на парадах ракетні комплекси, відомі під західним позначенням КН-23, схожі на російські комплекси «Іскандер», з дальністю дії близько 700 кілометрів. У 2019 році випробування проходили ракети КН-25 з ймовірним радіусом дії 380 кілометрів.