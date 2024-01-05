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У Києві затримали власника агрохолдингу, який постачає продукти окупантам на лівобережжі Херсона

05 січня 2024, 10:59

У Києві затримали власника агрохолдингу, який постачає продукти окупантам на лівобережжі Херсона

У Києві затримали спонсора війни РФ. Фото: СБУ У Києві затримали спонсора війни РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ, інформує пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії. За даними слідства, підконтрольна йому компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсона та працює на користь Росії.

Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, що знаходяться на півдні України.

Для цього у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби Росії по Херсонській області».

З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації Росії понад 100 тис. російських рублів як «податки».

Крім того, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників сво», створеного указом Путіна у квітні 2023 року.

Бізнесмен також передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Раніше СБУ викрила українську компанію, яка оптом продавала РФ кошти тактичної медицини.

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