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У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста

22 грудня 2023, 13:10

У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста

Пожежа на території ДонНТУ у Донецьку не можуть загасити другу добу. Кадр із відео Пожежа на території ДонНТУ у Донецьку не можуть загасити другу добу. Кадр із відео

Пожежу на території національного технічного університету (ДонНТУ) у центрі окупованого Донецька, де знаходиться військова база, не можуть загасити досі. Відео пожежі, що триває другу добу, виклав прокремлівський телеграм-канал «Донбасс решает».

При цьому, що саме знаходилося на території університету і чому пожежа триває досі, російські пропагандисти замовчують.

Удару по території третього корпусу ДонНТУ було завдано вчора, 21 грудня, у першій половині дня. Збройні сили України відповідальності за обстріл офіційно не брали на себе.

«Новини Донбасу» писали, що на території третього корпусу ДонНТУ довгі роки була військова кафедра вишу з плацом та гаражами у внутрішньому дворі. 2014 року її захопили бойовики «ДНР» та облаштували там свою військову базу, де зберігали техніку. З того часу там базувався батальйон «Спарта», який 2022 року офіційно увійшов до складу Збройних сил РФ. При цьому навчальний процес в інших частинах будівлі ДонНТУ продовжувався до минулого року.

На вчорашніх кадрах наслідків обстрілу території ДонНТУ, які зняли очевидці, було видно сильний дим, полум'я та чути звуки повторної детонації. З цього ми робимо висновок, що військова база перебуває на території вишу досі і там горять боєприпаси і, можливо, військова техніка.

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