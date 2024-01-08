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Росіяни скинули на окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250»

08 січня 2024, 10:15

Росіяни скинули на окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250»

Російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250». Про це повідомив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

Глава окупаційної влади заявив, що при виконанні бойових завдань літаком ВКС Росії над містом Рубіжне «відбулося позаштатне сходження» авіаційного боєприпасу «ФАБ-250».

«Мешканців найближчих будинків евакуювали. Усім запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває п'ятеро людей, включаючи двох дітей», - написав Пасічник у себе в Telegram.

Зазначається, що місцеве ДСНС ухвалює рішення про знешкодження боєприпасу. Нагадаємо, суд заочно визнав винним у колабораціонізмі начальника пожежної частини міста Рубіжне Луганської області.

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