Росіяни скинули на окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250»

Російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250». Про це повідомив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Глава окупаційної влади заявив, що при виконанні бойових завдань літаком ВКС Росії над містом Рубіжне «відбулося позаштатне сходження» авіаційного боєприпасу «ФАБ-250».



«Мешканців найближчих будинків евакуювали. Усім запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває п'ятеро людей, включаючи двох дітей», - написав Пасічник у себе в Telegram.



Зазначається, що місцеве ДСНС ухвалює рішення про знешкодження боєприпасу. Нагадаємо, суд заочно визнав винним у колабораціонізмі начальника пожежної частини міста Рубіжне Луганської області.