Рятівні роботи у Покровську на місці обсріла. ФОТО: Телеграм/ Ігор Клименко

У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.

З його словами, криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок російського удару.

«Наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнані троє загиблих із с. Рівно – трирічна дівчинка, її тато та мама, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку», — йдеться у повідомленні.

Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошуки останків.

Нагадаємо, 6 січня війська РФ вдарили по району ракетами С-300 по Покровську та Рівному Мирноградської громади .

Також, раніше « Новини Донбасу » писали, що внаслідок удару військ РФ по Покровську 6 січня загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки.