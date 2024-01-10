Спецекіпаж «Білий янгол» продовжує евакуювати поранених людей через обстріли з Донеччини

Поліцейський спецекіпаж «Білий янгол» продовжує надавати медичну допомогу, а також допомагати з евакуацією мешканцям, які мешкають у Мар'їнській та Курахівській громадах. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Останні два тижні видалися складними — майже щодня «Білі янголи» евакуювали людей зі страшними травмами», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у Кураховому внаслідок обстрілу поранення отримав працівник станції. Зокрема, у нього травми тіла та кінцівок.



Крім того, у селі Єлизаветівка двоє літніх чоловіків потрапили під обстріл. Уламками їм пошкодило ноги.



У поліції додали, що найбільше постраждала Красногорівка, ударом «Града» окупанти повністю зруйнували кілька будинків. В епіцентрі удару виявилася 83-річна жінка. На неї впав дах, завдавши тяжких внутрішніх травм, її екстрено госпіталізували.



Також у місті отримали поранення пенсіонерка та молодий хлопець. Трохи пізніше надійшло повідомлення про ще одного травмованого — йому подрібнило плечову кістку.





Нагадаємо, з 3 січня стартувала евакуація мешканців Донецької області до Житомирської області. Евакуація здійснюється поїздом, який курсуватиме раз на 8 днів у непарні числа