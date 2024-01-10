Спецэкипаж «Белый ангел» продолжает эвакуировать раненых людей из-за обстрелов из Донецкой области

Полицейский спецэкипаж «Белый Ангел» продолжает оказывать медицинскую помощь, а также помогать с эвакуацией жителям, которые живут в Марьинской и Кураховской громадах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Последние две недели показались сложными – почти каждый день «Белые ангелы» эвакуировали людей со страшными травмами», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в Курахово в результате обстрела ранения получил работник станции. В частности, у него травмы тела и конечностей.



Кроме того, в селе Елизаветовка двое пожилых мужчин попали под обстрел. Осколками им повредило ноги.



В полиции добавили, что больше всего пострадала Красногоровка, ударом «Града» оккупанты полностью разрушили несколько домов. В эпицентре удара оказалась 83-летняя женщина. На нее упала крыша, причинив тяжелые внутренние травмы, ее экстренно госпитализировали.



Также в городе получили ранения пенсионерка и молодой парень. Чуть позже поступило сообщение о еще одном травмированном – ему раздробило плечевую кость.





Напомним, с 3 января стартовала эвакуация жителей Донецкой области в Житомирскую область. Эвакуация осуществляется поездом, который будет курсировать раз в 8 дней в нечетные числа