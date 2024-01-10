У Києві тюремний термін отримала переселенка із Луганської області за колабораціонізм

У Києві засудили та засудили до 5 років в'язниці організатора псевдореферендуму на окупованій частині Луганської області. Жінка мала намір отримати у Києві соцвиплати як переселенку.



За інформацією СБУ, підозрювану затримали навесні 2023 року під час поїздки до Києва.



У повідомленні наголошується, що мешканка Старобільська після захоплення міста підтримала російських загарбників і пішла з ними на співпрацю, за це жінку разом із матір'ю призначили до складу місцевого окупаційного виборчкому.



«Там вона входила до складу так званих мобільних груп, які складали списки потенційних "виборців" і контролювали їхнє прибуття на "голосування" для створення видимості виборчого процесу», — повідомляють у СБУ.



Також зловмисниця фальсифікувала підсумки фейкового плебісциту та запевняла своїм підписом незаконні протоколи псевдореферендуму, отримуючи за це від окупантів грошову винагороду у російських рублях.



На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



«З огляду на співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5,5 років ув'язнення з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.



Розслідування проводили співробітниками СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.