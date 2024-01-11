КНДР може продати Росії новий тип тактичних керованих ракет

Північна Корея може продавати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності, які використовують окупанти у війні проти України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сок, повідомляє видання Yonhap.



За його словами, Північна Корея може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності (БРСД) вже цього місяця і може запустити ракету великої дальності під нормальними кутами, щоб спричинити ескалацію напруженості напередодні виборів у КНДР та США.



Шин припустив, що недавній візит Кіма на військові заводи може бути пов'язаний з можливими постачаннями зброї Північною Кореєю до Росії, оскільки дві країни зміцнюють свою військову співпрацю.



«Північна Корея заявила, що розгортатиме балістичні ракети малої дальності разом з передовими військами. З огляду на недавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея могла продати їх Росії», — зазначив міністр оборони, натякаючи на ймовірний продаж Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності KN-23 до Росії.



Білий дім нещодавно розсекретив розвіддані, що показують, що Північна Корея надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет дальністю 900 км.



За оцінками міністра, на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5000 контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона пострілів 152-міліметрових снарядів або близько 400 000 пострілів 122-мм артилерійських снарядів.



Шин висловив стурбованість щодо передбачуваного надання Росією технологічної допомоги для програми озброєнь Північної Кореї в обмін на торгівлю зброєю, включаючи шпигунський супутник Пхеньяну.



Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні поки що не можуть підтвердити інформацію, що російські солдати використовують балістичні ракети, які передала їм Північна Корея.