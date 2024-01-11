Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

КНДР може продати Росії новий тип тактичних керованих ракет

11 січня 2024, 12:18

КНДР може продати Росії новий тип тактичних керованих ракет

Північна Корея може продавати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності, які використовують окупанти у війні проти України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сок, повідомляє видання Yonhap.

За його словами, Північна Корея може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності (БРСД) вже цього місяця і може запустити ракету великої дальності під нормальними кутами, щоб спричинити ескалацію напруженості напередодні виборів у КНДР та США.

Шин припустив, що недавній візит Кіма на військові заводи може бути пов'язаний з можливими постачаннями зброї Північною Кореєю до Росії, оскільки дві країни зміцнюють свою військову співпрацю.

«Північна Корея заявила, що розгортатиме балістичні ракети малої дальності разом з передовими військами. З огляду на недавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея могла продати їх Росії», — зазначив міністр оборони, натякаючи на ймовірний продаж Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності KN-23 до Росії.

Білий дім нещодавно розсекретив розвіддані, що показують, що Північна Корея надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет дальністю 900 км.

За оцінками міністра, на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5000 контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона пострілів 152-міліметрових снарядів або близько 400 000 пострілів 122-мм артилерійських снарядів.

Шин висловив стурбованість щодо передбачуваного надання Росією технологічної допомоги для програми озброєнь Північної Кореї в обмін на торгівлю зброєю, включаючи шпигунський супутник Пхеньяну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні поки що не можуть підтвердити інформацію, що російські солдати використовують балістичні ракети, які передала їм Північна Корея.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна
Люди
Шин Вон Сік

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
09:58
За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів
23:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 січня
22:45
Поранений під час обстрілу мешканець Горлівки помер, пошкоджено авто та будинок
18:29
«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі
16:56
У Севастополі загинув російський полковник під час удару по командному пункту
16:35
Майже 40 багатоквартирних будинків залишаються без опалення в окупованому Маріуполі
15:45
Окупанти провели фільтрацію мешканців Рубіжного через падіння власної бомби — ЦНС
13:15
Спеціально для війни РФ в Україні Іран розробив новий дрон-камікадзе — Sky News
11:10
Окупанти вперше атакували Нікополь дронами-камікадзе з камерами нічного бачення
10:15
Росія хоче створити 15-кілометрову «буферну зону» в Харківській області — ISW
09:59
Російська армія перекидає техніку та військових через Маріуполь у бік Бердянська
09:45
Фото наслідків удару по дитячому центру опублікувала Харківська ОВА
08:30
Росія б'є по Україні північнокорейськими ракетами — Білий дім
08:00
Окупанти обстріляли Харків, є пошкодження
23:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 січня
23:05
Очолили адміністрацію Сєвєродонецька так званої «ЛНР»: троє колаборантів отримали підозру
21:21
Загарбники на ТОТ змушують дітей писати листи солдатам РФ — ЦНС
20:48
У тимчасово окупованій Горлівці загинув чоловік
16:40
В Італії скасували скандальну виставку про «розквіт» Маріуполя в окупації — МЗС
усі новини
13:31
Чиновником Ленобласті став наркоторговець, який воював в Україні — ЗМІ
12:55
На Шмигаля склали протокол в агентстві з питань запобігання корупції
12:34
На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено дві шахти: гірників вивели на поверхню
12:18
КНДР може продати Росії новий тип тактичних керованих ракет
11:50
У Міненерго розповіли про ситуацію із відключенням світла
11:07
Плацдарм у Кринках став однією з найбільших пасток для ЗС РФ за всю війну — аналітик BILD
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
10:45
Армія РФ вдарила по Гродівці ракетами С-300: є пошкодження
10:33
На Донеччині затримали колаборантку: жінка проїжджала по 100 км щодня для виявлення позицій ЗСУ
10:13
Росіяни за добу на Таврійському напрямку втратили майже 500 солдатів та 45 одиниць техніки
09:58
За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів
09:38
Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба прибули до Естонії
09:25
США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ — Bloomberg
08:59
У російській Калузі через атаку дрона пошкоджено наносну станцію
08:52
Під Москвою сталася велика пожежа: горів цех з виробництва полімерної продукції
08:44
За добу на Донеччині окупанти вбили одного цивільного
08:25
Мар'яна Безугла повідомила про вихід із фракції та партії «Слуга народу»
08:15
Над територією РФ збили чотири безпілотники
08:00
Удар по Харкову: поліція опублікувала фото з місця «прильоту»
23:29
Війська РФ знову вдарили по готелю у Харкові: відомо про 10 постраждалих
усі новини
ВІДЕО
Пожежа під Москвою. Фото: кадр із відео Під Москвою сталася велика пожежа: горів цех з виробництва полімерної продукції
11 січня, 08:52
Пожежа у Харкові після обстрілу. Фото: соцмережі Війська РФ знову вдарили по готелю у Харкові: відомо про 10 постраждалих
10 січня, 23:29
Перші хвилини після атаки росіян у Покровському районі. Фото: кадр із відео У мережі з'явилися перші кадри допомоги цивільним після атаки РФ у Покровському районі
09 січня, 15:25
Удар HIMАRS по «Сонцепіку». Фото: кадр із відео ССО показало удар HIMАRS по російській системі «Солнцепьок»
09 січня, 12:30
Дороги на Вінниччині замело снігом. Фото: Facebook На Вінниччині автомобілі та автобуси потрапили у снігову пастку
09 січня, 08:40
ФОТО: Новини Донбасу У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
08 січня, 21:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама