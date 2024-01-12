США призупинили військову допомогу Україні — Кірбі

США призупинили військову допомогу Україні, поки Конгрес не схвалить новий пакет для підтримки Києва. Про це повідомив Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.



Він зазначив, що американці передали останній пакет військової допомоги, на який їм вистачило грошей. Про нього оголосили наприкінці грудня 2023 року.



«Допомога, яку ми надавали, тепер зі скрипом зупинилася. Критично важливо, щоб Конгрес США діяв за цим запитом щодо національної безпеки, щоб ми отримали подальше фінансування», — пояснив він.



За словами Кірбі, атаки, які проводять росіяни, лише посилюються. Він також нагадав, що окупанти почали використовувати північнокорейські балістичні ракети.



Раніше стало відомо, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України.