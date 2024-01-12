«Білі ангели» з Торського евакуювали тіло чоловіка, якого вбили окупанти

Правоохоронці евакуювали з села Торське на Донеччині тіло 57-річного чоловіка, якого раніше вбила російська артилерія. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Вдалося забрати тіло загиблого майже «з нуля». Лиманські «Білі ангели» вивозили його особливо обережно, адже від цього краю села до позицій окупантів — близько кілометра, вся місцевість знаходиться під прицілом загарбників», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що тіло чоловіка виявив його сусід.



Крім того, група поліцейських відвідала 53-річного мешканця селища Зарічне, якого у грудні 2023 року екстрено доставляли до лікарні з інсультом.



Нагадаємо, багато людей в Авдіївці відмовляються від евакуації , мотивуючи це тим, що не хочуть залишати своє житло.