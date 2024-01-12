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Чеський підліток втік з дому і перетнув два кордони, щоб захищати Україну

12 січня 2024, 14:58

Чеський підліток втік з дому і перетнув два кордони, щоб захищати Україну

Польські прикордонники відправили чеського підлітка додому. Фото: Управління прикордонної охорони Сілезії Польські прикордонники відправили чеського підлітка додому. Фото: Управління прикордонної охорони Сілезії

П'ятнадцятирічний підліток із міста Острава в Чехії втік із дому, щоб виїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни і встиг дістатися кордону. Про це повідомило управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії на своєму сайті.

Чеський підліток вийшов із дому 10 січня і сказав батькам, що йде на навчання. Але у школі він так і не з'явився.

Натомість 15-річний хлопчик сам став діставатися кордону з Україною, щоб приєднатися до ЗСУ та підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

Батьки повідомили в поліцію про зникнення дитини, і правоохоронці розпочали пошуки підлітка. Чеська поліція передала інформацію про хлопця своїм польським колегам.

За місцем знаходження телефону хлопчика польська поліція встановила, що він знаходиться у Польщі, місті Пшемишль, неподалік кордону з Україною.

Коли підліток тікав із дому, він прихопив із собою паспорт і встиг за його допомогою перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими агресорами.

Але далі його події закінчилися: внаслідок міжнародного співробітництва поліції підлітка зупинили та повернули на територію Польщі, а звідти відправили додому до Чехії.

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