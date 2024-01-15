РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області — Міненерго

На Донеччині в черговий раз атакували теплову електростанцію. Внаслідок обстрілу немає ні пошкоджень, ні постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Під ворожий обстріл знову потрапила ТЕС у Донецькій області. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок бойових дій у Нікополі пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних ушкоджень. Є відключені споживачі.



Нагадаємо, через обстріл російських військ на Донеччині побутові споживали і підприємства були без світла 11 січня. Зокрема, дві шахти в регіоні було знеструмлено.