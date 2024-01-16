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HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»

16 січня 2024, 08:55

HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»

HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»

Екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив та за допомогою HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса», інформує командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

«Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, попри погану видимість, виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", який противник застосовував проти українських військ», - зазначили в ССО.

Оператори Сил спеціальних операцій скоригували по російській цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України.

Результат влучання HIMARS зенітно-ракетним комплексом росіян «Оса». Фото: кадр із відео

Внаслідок влучання зенітно-ракетний комплекс противника був повністю знищений. Раніше на Авдіївському напрямку ССО розбили групу розвідки росіян, завдавши по ній удар за допомогою міномета.

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