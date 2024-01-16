Окупанти атакували житловий будинок на Миколаївщині: під завалами опинилися жінка та двоє дітей

Російська армія обстріляла село Дніпровське Миколаївської області. Під вогонь потрапив житловий будинок, під завалами опинилися жінка та двоє дітей. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Вчора, 15 січня, о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по селу Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок», — написав він.



За уточненою інформацією, з-під завалів будівлі деблоковано трьох людей — жінку та двох дітей.



Зазначається, що одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний.



Нагадаємо, окупанти за 15 січня атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, також відомо про п'ятьох травмованих.