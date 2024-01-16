У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ

У Севастополі поменшало кораблів Чорноморського флоту Росії. Фото: MT Anderson

Кораблів Чорноморського флоту стає у Севастополі дедалі менше. Про це повідомила моніторингова група інтернет-видання «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників.

Зазначається, що станом на 15 січня в бухтах немає жодного носія крилатих ракет «Калібр». Минулого тижня спостерігачі зафіксували у Південній бухті підводний човен «Алроса» проекту 877В. Наразі його немає у пірсу, але на 100% впевненості немає через хмарність.

За інформацією моніторингової групи, в даний час у бухтах знаходяться: 1 сторожовий корабель проекту 1135 «Буревісник»; 1 ВДК проекту 775; 2 базові тральщики проекту 12700 «Олександрит»; 1 МПК проекту 1124; 1 розвідкорабель «Іван Хурс».

У ремонті у Сєвморзаводі: 2 ВДК проекту 775.

За даними ВМС ЗС України, 15 січня Росія вивела в море 10 кораблів. Можливо, серед них були й кораблі із Севастополя.

Супутникові фотографії Planet Labs опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації готуються до оборони тимчасово окупованого Криму.