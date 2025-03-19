Україна та РФ обмінялися полоненими — подробиці

Міноборони РФ заявило про обмін полоненими з Україною, про який розповів голова Кремля Володимир Путін.



У ході обміну в Росію та на окуповані території виїхали 175 російських військовослужбовців.



За даними Міноборони, у відповідь передано 175 українських військовополонених, а також додатково, як «гуманітарний жест», 22 тяжко поранені бійці, яким потрібна невідкладна медична допомога.

Україна підтвердила обмін, що відбувся.

«Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них тяжко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надано необхідну медичну та психологічну допомогу», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це один із найбільших обмінів з РФ. Додому повертаються солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу у лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби.

«Вони захищали Україну на різних напрямках — у Маріуполі, на "Азовсталі", у Донецькій, Луганській, Херсонській, а також Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Курській областях», — зазначив президент.