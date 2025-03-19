ЗСУ зупинили колону техніки армії РФ на Сіверському напрямку

Сили оборони FPV-дронами та артилерією зупинили колону технік. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці на Сіверському напрямку за допомогою дронів та ствольної артилерії знищили колону техніки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



Як зазначається, російські військові для прориву оборони застосовували бронетехніку. З метою доставки особового складу на передові позиції росіяни застосували колону бронемашин, які зупинили Сили оборони.



«В результаті професійної роботи наших артилеристів та операторів БПЛА – точні удари по техніці, яка була знищена та пошкоджена, а також по залишкам штурмових груп, які намагалися втекти, але потрапили під удари дронів та боєприпасів», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що аеророзвідники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів СБС ЗСУ у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії вразили три рідкісні північнокорейські САУ «Коксан» у Курській області.