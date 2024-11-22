Росія попередила США про удар балістичною ракетою по Дніпру

Росія все ж таки відправила США «повідомлення в автоматичному режимі» по лінії центру зменшення ядерної небезпеки за 30 хвилин до пуску «Орєшніка», повідомляє російське видання ASTRA.



Спочатку прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що РФ не попереджала США та інші країни про застосування балістики.



При цьому у своєму терміновому зверненні сьогодні глава Кремля сказав, що Росія заздалегідь попереджатиме мирних українців про застосування таких ракет — щоб вони могли залишити небезпечну зону.



На уламках нової російської балістичної ракети «Орєшнік», знайдених сьогодні у Дніпрі, можна побачити серійний номер виробу, а також встановити, що такі ж деталі використовувалися в міжконтинентальній ракеті Р-30 «Булава-30» у 2013 році.

Деталь балістичної ракети РФ з номером 306577.095, якою вдарили по Дніпру, вироблялася на швейцарському фрезерному верстаті Fehlmann Picomax 54. Фото: телеграм

Цю деталь відзначив журналіст «Радіо свободи» Марк Крутов. Тоді деталь з номером 306577.095 виготовлялася на швейцарському фрезерному верстаті Fehlmann Picomax 54.



Нагадаємо, Путін визнав, що РФ вдарила по Дніпру балістикою і західні ракети вразили російські об'єкти.