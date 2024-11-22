Суми вперше атаковані «Шахедами» зі шрапнеллю

РФ уперше атакувала Суми «Шахедами» зі шрапнеллю. Фото: прокуратура Сумщини

Сьогодні РФ вперше вдарила по Сумах «Шахедами» зі шрапнеллю. Про це розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.







«"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя використовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. У Сумах це вперше», - заявив Артюх.



За даними слідства, 22 листопада 2024 року близько 05:10 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти трьома безпілотниками атакували цивільну інфраструктуру Сум.

Раніше Росія завдала удару по житловому мікрорайону обласного центру Сум, застосувавши БпЛА «Шахед».