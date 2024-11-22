Росія обміняла ППО на війська Північної Кореї — AP

Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети в обмін на відправку військ для участі у війні проти України, повідомляє AP.



Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяну.



За даними південнокорейського оборонного відомства, Росія поставила Північній Кореї ракети ППО в обмін на відправку своїх військ для підтримки військових дій Росії проти України.



Наголошується, що Північна Корея, ймовірно, відчуває гостру потребу посилити свою протиповітряну оборону столиці після того, як минулого місяця Пхеньян звинуватив Південну Корею у скиданні пропагандистських листівок.



«Північна Корея пригрозила вжити воєнних дій, якщо листівки будуть скинуті знову», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати масове виробництво дронів-камікадзе в КНДР.