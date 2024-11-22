Росія атакувала обласний центр Сумщини «Шахедами»: 2 загиблих, 12 поранених

«Шахед» атакував мікрорайон на Сумщині, 2 людини загинули. Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 22 листопада, Росія завдала удару по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БпЛА «Шахед». Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Шахед» атакував мікрорайон на Сумщині, 2 особи загинули. Фото: Сумська ОВА

Унаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, двоє людей загинули, 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, кількість загиблих у Глухові Сумської області зросла до 10 осіб, з них одна дитина.