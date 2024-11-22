Внаслідок ракетного удару ЗСУ по Росії поранено генерала армії КНДР — ЗМІ

Внаслідок атаки ЗСУ на командний пункт ЗС РФ у селі Мар'їно Курської області РФ міг отримати поранення один із старших офіцерів армії Північної Кореї, які там опинилися після домовленостей Пхеньяна та Москви. Про деталі удару України із застосуванням західних ракет Storm Shadow розповіло американське видання The Wall Street Journal.



Журналісти видання отримали інформацію про наслідки удару по бункеру від неназваного джерела серед західних чиновників.



Співрозмовник WSJ заявив, що під час повітряної атаки постраждав високопоставлений генерал армії Північної Кореї. Про його стан, а також про іншіх постраждалих даних немає.

Нагадаємо, ракети Storm Shadow вдарили по стратегічному об'єкту РФ у Курській області. Відео, ймовірно, першого удару британськими далекобійними ракетами Storm Shadow по Курській області, з'явилося в середу, 20 листопада. Воно було знято у селі Мар'їно Рильського району.