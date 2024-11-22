У селі Новодмитрівка після російського обстрілу повернули газ

Відновили газопостачання мешканцям Нововодмитрівки. Фото: Донецькоблгаз

У селі Новодмитрівка Костянтинівської громади Донецької області фахівці поновили мешканцям газопостачання. Минулого тижня частина села виявилася без газу внаслідок російського обстрілу. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгаз.



Зазначається, що газова служба під час проведення аварійно-відновлювальних робіт виявила та заварила 18 отворів.





Також замінено 4 метри пошкодженого газопроводу та відновлено 4 опори, на які вкладено 60 метрів газопроводу. Тепер 22 абоненти знову з газом.





«За 8 кілометрів від Часового Яру ми повертаємо людям тепло до будинків. Попри всі труднощі, наші газовики невтомно працюють, аби люди вдома мали такі базові умови, як газ. Дякую константинівським колегам за відвагу!» — зазначив голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.



Раніше ми писали, що 15 листопада російські військові атакували за допомогою авіаційних бомб Новодмитрівку Костянтинівської громади Донецької області. Внаслідок атак у населеному пункті відсутнє світло та газ.