На Дніпропетровщині уламки «шахедів» впали на території ферми, спалахнула пожежа

Пожежа у Дніпропетровській області. Фото: Telegram

Уламки збитих «шахедів» впали на територію ферми у Павлоградському районі Дніпропетровської області, спричинивши пожежу та руйнування. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.



«Мінус чотири "шахеди" у Павлоградському районі», - зазначив голова Дніпропетровської ОВА.



За словами керівника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, від падіння уламків сталася пожежа на території фермерського господарства.



Там пошкоджено господарські будівлі та причіп. Люди не постраждали. Російські окупанти обстріляли Україну за допомогою 33 ударних дронів-камікадзе та двох ракет сьогодні, 18 січня.