Колишні «вагнерівці» викрали співробітника «МВС ЛНР» за торгівлю наркотиками

Співробітника «МВС ЛНР» викрали колишні «вагнерівці». Кадр із відео

Колишні найманці ПВК «Вагнер» викрали співробітника «МВС ЛНР» Олександра Макарцева: вони переконані, що поліцейський стоїть за організацією постачання наркотиків для російських солдатів в окупованій РФ Кадіївці (Стаханові) Луганської області. Про це повідомила правозахисна організація Gulagu.net.

За їхньою інформацією, група колишніх ув'язнених, відвоювавши в ПВК «Вагнер», перейшла до 331 парашутно-десантного полку ПДВ Міноборони РФ. У ході участі у війні на території Луганської області один із військовослужбовців цього підрозділу був помічений у вживанні наркотиків, після чого командири полку вирішили самотужки зі зброєю в руках провести власне «розслідування».

Колишні найманці викрали співробітника «УМВС ЛНР», який, на їхню думку, стояв за організацією постачання наркотиків для торгівлі. Ним виявився лейтенант поліції Олександр Макарцев.

Після викрадення Макарцева військові слідчі порушили кримінальну справу за фактом розбою, викрадення та вбивства.



Провели переговори між керівництвом «УМВС» з командирами 331 полку. В результаті переговорів похищений наркодилер був переданий керівництву «ОСБ УМВС», а військові-найманці, які проводили «затримання», були доставлені на допит до управління Слідчого комітету РФ в окупованому Луганську.



Про деталі цієї історії Gulagu.net розповіли самі «вагнерівці». Очевидно, за допомогою розголосу вони хочуть забезпечити безпеку для себе.



Раніше повідомлялося, що родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають , що їх стратили найманці ПВК «Вагнер».