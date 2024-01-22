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У Донецьку без опалення залишаються понад 1400 будинків

22 січня 2024, 10:08

У Донецьку без опалення залишаються понад 1400 будинків

За інформацією управління житлового господарства «адміністрації Донецька» на 7:00 сьогоднішнього дня, із 5077 будинків Донецька теплоносій не подається у 1426. Про це написав голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Згідно з управлінням ЖГ теплоносій не подається з причин: у 27 будинках порив внутрішніх систем опалення (11 — у Київському, 1 — у Кіровському, 9 — у Куйбишевському, 6 — у Петровському);

За даними Кулемзіна, на 1357 будинків теплоносій не подається від котелень (171 — у Будьонівському, 338 — у Ворошилівському, 53 — у Калінінському, 223 — у Київському, 247 — у Кіровському, 223 — у Куйбишевському, 65 — у Ленінському у Петровському);

Також 42 будинки перебувають у зоні бойових дій (5 — у Київському, 1 — у Кіровському, 10 — у Куйбишевському, 26 — у Петровському).

Також зазначається, що з 259 котелень у Донецьку не подають тепло 52 через відсутність електроенергії.



Нагадаємо, так звані «нові регіони», якими Росія називає захоплені українські території, опинилися на рівні РФ.

Як і в багатьох суб'єктах Російської Федерації, в окупації проблеми з опаленням та водою, перебої з електрикою.

Влада, підконтрольна Кремлю, покращити життя людей не поспішає. Вони надто зайняті відвідуванням виставок та форумів у Москві.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що майже два роки мешканці окремих кварталів Ленінського району Донецька мешкають без водопостачання.

Їм організували підвіз води. Підконтрольні угрупованню «ДНР» ЗМІ повідомляють, що Москва передала для цього спеціальні машини.

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