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З окупованої Донеччини вивезли до РФ 17 дітей з інвалідністю

22 січня 2024, 13:08

З окупованої Донеччини вивезли до РФ 17 дітей з інвалідністю

З тимчасово окупованої території Донецької області вивезли дітей з інвалідністю до підмосковного пансіонату. Сприяла цьому уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Цього разу 17 дітей із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату літаком російського міноборони відправили до підмосковного реабілітаційного центру «Вогонь», — зазначив він.

Зазначається, що протягом 2023 року, за даними РФ, таким чином вдалося «оздоровити та реабілітувати» 150 українських дітей, які мешкають зараз у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях продовжується депортація українських дітей. Лише минулої осені окупанти вивезли на «оздоровлення» 10 тисяч українських дітей.

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