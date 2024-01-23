У Павлограді через ракетну атаку є жертви

Окупанти атаковали Павлоград. Фото: Сергій Лисак

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області сьогодні вранці, 23 січня. Відомо, що один місцевий житель загинув, також є травмований. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Павлоград. В результаті масованої ракетної атаки росіян по місту, заздалегідь, 1 загиблий», — написав він.



За інформацією Лисака, також є постраждалий, чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу.



Оновлено (09:51) Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула 43-річна жінка. Їй було 43 роки. Пошкоджено інфраструктуру, дві школи та 8 багатоповерхівок.





Начальник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак також зазначив, що у Павлоградському районі сили ППО збили ворожу ракету. Уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі.





Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Краматорську зросла. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що двоє людей отримали поранення.