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Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації

23 січня 2024, 19:05

Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації

Сміттєзвалище в окупованій Амвросіївці. Фото: 161.ru Сміттєзвалище в окупованій Амвросіївці. Фото: 161.ru

На сміттєзвалищі в окупованій Амвросіївці Донецької області виявили гумдопомогу, ймовірно призначену для російських військ. Як пишуть російські ЗМІ, її викинули та проїхалися нею бульдозером.

 Дальнобійник та волонтер Олександр Закутній розповів ЗМІ, що невідомі викинули на звалище гуманітарну допомогу в Амросіївці (на кордоні з Ростовською областю РФ). Серед викинутих речей — ноші, куртки, медикаменти та листи для російських військових. 

«Але мене найбільше здивувало, що була велика скринька, вони її відкрили, а там — малюнки та листи, які пишуть у дитячих садках та школах для солдатів», — розповів чоловік.

Він додав, що вже поскаржився до Слідчого комітету РФ.

 Депутат Держдуми Катерина Стенякіна заявила, що «таку поведінку можна розцінювати як роботу проти своєї держави та диверсію».

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