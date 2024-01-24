Бельгія передасть Україні суму з відсотків заморожених активів РФ

Влада Бельгії передасть Україні понад 600 млн. євро військової допомоги. Ця сума є відсотками із заморожених російських активів. Про це повідомило новинне агентство Belga News Agency.

«Військова допомога — це сума, яку міністерство оборони Бельгії отримує від відсотків за замороженими російськими активами», — пояснила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер.

Нагадаємо, у понеділок міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив надання військової допомоги у 611 млн євро.

«Цього року Бельгія планує надати 611 млн. євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших Сил оборони», — додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна може залучити до $300 млрд, продаючи облігації, забезпечені майбутніми позовами до Російської Федерації про відшкодування збитків від збройної агресії, йдеться про так звані «репараційні облігації».