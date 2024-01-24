Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

США готові виділити Україні майже 12 млрд доларів бюджетної підтримки

24 січня 2024, 08:30

США готові виділити Україні майже 12 млрд доларів бюджетної підтримки

США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд. доларів. Гроші спрямують на підтримку економіки країни за умов війни. Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

У заяві Міністерства фінансів США за підсумками віртуальної зустрічі двох офіційних осіб йдеться, що Йєллен «підкреслила важливість вживання Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше».

У США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні. За прогнозами, «країни-донори» забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році, яке підтримує життєво важливі урядові операції, включаючи лікарні, школи та служби екстреного реагування.

«Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн», — заявили в Міністерстві фінансів США.

«Надання фінансової підтримки Україні допоможе Україні виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі», — додали у Казначействі.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що відсутність допомоги Україні може мати катастрофічні наслідки.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Допомога Україна США

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:40
Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися
09:35
Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
08:55
У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
18:00
Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську
18:00
Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
17:12
В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію
16:45
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
15:23
В окупованому Маріуполі знову відключили опалення
14:47
В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення
13:59
В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19
12:36
В окупованих Донецьку та Ясинуватій внаслідок обстрілів є жертви
10:46
Російський удар по Макіївці на Луганщині забрав життя чоловіка
08:05
Росіяни обстріляли Харків: пошкоджено будинки, газопровід, є постраждалі
23:24
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 січня
21:04
Частина окупованого Донецька два дні буде без тепла та світла
усі новини
10:30
Житель Мирнограду допомагав росіянам обстрілювати райони ЗСУ під Авдіївкою
10:17
ЗСУ знищили майже 400 окупантів та 200 дронів на Таврійському напрямку
09:50
Німеччина передасть Україні гелікоптери Sea King Mk41
09:40
Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися
09:35
Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
09:18
З Луганської області евакуювали мешканців села, яке штурмує РФ
08:55
У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки
08:35
РФ знову атакували безпілотники: ППО працювала в Орловській області
08:30
США готові виділити Україні майже 12 млрд доларів бюджетної підтримки
08:23
Сили оборони знищили понад дев'ять тисяч артилерійських систем окупантів
08:00
Бельгія передасть Україні суму з відсотків заморожених активів РФ
00:46
«Замасковані об'єкти ЗСУ». РосЗМІ поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових будинків Харкова
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:15
РФ втретє за день вдарила по Київському району Харкова. Є поранені
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
22:20
Канада оголосила про нову допомогу Україні: катери, човни для морських операцій і не лише
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:30
Тіло дитини дістали з-під завалів будинку у Харкові
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
усі новини
ВІДЕО
Російські військові вели обстріл з автовежі у житловому кварталі на Донбасі. Скріншот відео Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
24 січня, 09:35
Зруйнований під'зд у Харкові. Фото: соцмережі Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
23 січня, 18:00
На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську. Фото: Вадим Лях На базі семи укриттів створять освітні центри для дітей різного віку в Слов'янську
23 січня, 16:57
Рятувальники дістають людей із-під завалів у Харкові. Фото: кадр із відео У ДСНС показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки
23 січня, 14:33
Бійці «Ахмата» та російські солдати ледь не перестріляли одне одного. Кадр із відео Бійці «Ахмата» та російські солдати на блокпосту ледь не перестріляли одне одного
22 січня, 13:58
Михайло Цимбалюк. Фото: кадр із відео Затримок соціальних виплат не буде — Цимбалюк
22 січня, 08:52

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама