США готові виділити Україні майже 12 млрд доларів бюджетної підтримки

США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд. доларів. Гроші спрямують на підтримку економіки країни за умов війни. Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

У заяві Міністерства фінансів США за підсумками віртуальної зустрічі двох офіційних осіб йдеться, що Йєллен «підкреслила важливість вживання Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше».

У США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні. За прогнозами, «країни-донори» забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році, яке підтримує життєво важливі урядові операції, включаючи лікарні, школи та служби екстреного реагування.

«Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн», — заявили в Міністерстві фінансів США.

«Надання фінансової підтримки Україні допоможе Україні виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі», — додали у Казначействі.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що відсутність допомоги Україні може мати катастрофічні наслідки.