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У Покровську «Лікарі без кордонів» допоможуть у розгортанні мобільних клінік

24 січня 2024, 10:58

У Покровську «Лікарі без кордонів» допоможуть у розгортанні мобільних клінік

«Лікарі без кордонів» допоможуть створити у Покровський громаді мобільні клініки. Фото: Покровське МВА «Лікарі без кордонів» допоможуть створити у Покровський громаді мобільні клініки. Фото: Покровське МВА

Представники міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» приїхали до Покровська. На зустрічі із заступником начальника Покровської МВА Маргаритою Ідрисовою вони обговорили питання, зокрема, щодо розгортання мобільних клінік, допомоги місцевим шпиталям у перевезенні пацієнтів між містами, евакуації людей у безпечні райони тощо. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що в ході зустрічі було визначено умови подальшої співпраці щодо надання медичної допомоги та доступу до медпрепаратів в умовах військового конфлікту та надзвичайних ситуацій.

«Загалом медичних питань виникає зараз чимало, але є порозуміння та усвідомлення, що «Лікарі без кордонів» та лікарі Покровської громади тримають єдиний фронт, допомагають один одному», — наголосила Маргарита Ідрісова.

У свою чергу співробітники «Лікарів без кордонів» зазначили, що завдяки постійній комунікації та плідній співпраці з Покровською МВА організації вдалося досягти великих результатів для пацієнтів, які потребували екстреної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування запрацював оновлений інсультний блок, оснащений сучасним медичним обладнанням.

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