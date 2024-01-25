Швеція та Велика Британія вступили в коаліцію дронів

Швеція та Велика Британія повідомили, що приєднуються до новоствореної Коаліції дронів. Її створили Україна та Латвія. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.



Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Також про намір приєднатися до коаліції оголосила Велика Британія.



«Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Посилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію та зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю», — наголосила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначається, коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це було ухвалено під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Нагадаємо, до зони бойових дій в Україні російським загарбникам доставили сотні нових безпілотників «Інферно», які нібито вже влаштовують «килимові бомбардування» позицій Сил оборони.